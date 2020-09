Rundfahrt

Krähenwinkel/Godshorn. Der Landfrauenverein Krähenwinkel-Godshorn unternimmt am Dienstag, 15. September, eine Rundfahrt. Die Studienreiseleiterin zeigt das Gebiet zwischen Leine und Osterwald. Die Route geht unter anderem über Hiddestorf, Gut Jeinsen, Gut Bennigsen, Kloster Wülfinghausen, Burgstemmen und Pattensen. Abfahrt ist in Godshorn um 9 Uhr und in Krähenwinkel um 9.15 Uhr - Rückankunft gegen 13.30 Uhr. Die Teilnehmer werden gebeten, die Mund-Nasen-Bedeckung nicht zu vergessen. Sie muss beim Ein- und Aussteigen sowie während der Fahrt getragen werden. Die Klimaanlage im Bus läuft, wie vorgeschrieben, im Dauerbetrieb Rückfragenbitte an Renate Moderow, Telefon (0511) 74 27 48.