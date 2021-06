Rundgang durch den Stadtpark

Langenhagen. Der Seniorenbeirat der Stadt Langenhagen lädt in diesem Jahr erneut alle Ü-60-Bürger zu einem Rundgang durch den Langenhagener Stadtpark ein.Der Historische Rundgang beginnt am Mittwoch, 7. Juli, um 11 Uhr und dauert etwa zwei Stunden.Treffpunkt ist wieder der Parkplatz vor der Elisabethkirche. Die Führung ist kostenlos; ggfs. muss die Teilnehmerzahl aufgrund der Corona-Auflagen begrenzt werden.„Ein äußerst interessanter und kurzweiliger Rundgang“, so der Pressesprecher des Seniorenbeirates Langenhagen, Jürgen Miethe. „Der Stadtpark hat seit seinem Bestehen mannigfaltige Veränderungen erfahren. Auf einem gut fußläufigen Rundgang stellt Hans-Christoph Greeske, Mitglied im Seniorenbeirat der Stadt Langenhagen, die Geschichte des Stadtparks und ihren Wandel bis in die unmittelbare Gegenwart vor. Daneben werden stadtplanerische und ökologische Aspekte gestreift“.

Anmeldungen nimmt entgegen: Hans-Christoph Greeske, (0511) 7 63 80 07;