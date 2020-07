Rundgang durchs Weiherfeld

Kaltenweide. Die Langenhagener Grünen treffen sich am Dienstag, 7. Juli, im Niet Hus in Kaltenweide, Clara-Schumann-Straße 2. Michael Horn, Vertreter der Grünen im Ortsrat Kaltenweide, wird über die aktuellen Entwicklungen im Weiherfeld und in Alt-Kaltenweide berichten. Interessierte können vorher an einem Rundgang durch das Weiherfeld und Alt-Kaltenweide teilnehmen. Der Rundgang startet um 17.30 Uhr an der Roten Hand auf der Westseite des Kaltenweider-Bahnhofs. Gäste sind herzlich willkommen. Bitte an Mund- und Nasenschutz denken!