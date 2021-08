Rußfleck

Langenhagen (ok). Vandalen haben nach Auskunft der Polizei am Mittwoch gegen 8.50 Uhr mehrere Kartons vor einem Friseursalon an der Godshorner Straße in Brand gesteckt. Als die Polizei eintraf, war das Feuer bereits erloschen. Die Feuerwehr wurde nicht mehr benötigt. Ein Gebäudeschaden ist zwar nicht entstanden, aber ein Rußfleck an der Hausfassade. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.