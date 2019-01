Sachbeschädigung an Container durch Feuer

Sachbeschädigung an Container durch Feuer

Langenhagen. Durch bislang unbekannte Täter wurde an der Straße Buchengarten/Brinker Straße ein Altpapiercontaineram Dienstag, gegen 1.20 Uhr in Brand gesetzt. Dieser wurde vollständig zerstört. Durch die Hitze entstanden weiterhin oberflächliche Schäden an einem in unmittelbarer Nähe aufgestellten Container. Der Schaden in diesem Fall wird auf circa 1.000 Euro geschätzt.