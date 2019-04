Sachbeschädigung

Langenhagen. Ein unbekannter Täter hat im Zeitraum von Donnerstag um 18 Uhr bis Freitag um 7 Uhr den linken Außenspiegel eines Volvo V 70 am Siebensternweg abgetreten. Die Schadenshöhe wird auf 500 Euro geschätzt. In der Tempelhofer Straße wurde im Zeitraum zwischen Freitag um 23 Uhr und Sonnabend um 10 Uhr der hintere linke Reifen eines am Fahrbahnrand abgestellten Renault Clio zerstochen, Schadenshöhe 100 Euro. In beiden Fällen gibt es bis dato keine Täterhinweise. In beiden Fällen bittet die Polizei um Zeugenhinweise, die insbesondere zur Feststellung von Tätern oder zur Aufklärung beitragen können.