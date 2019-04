Sachbeschädigung

Langenhagen. Zwei 14 und 18 Jahre alte Jugendliche schlugen am Sonntag um 12.41 Uhr mit Backsteinen Löcher in die Holzverkleidung der Bushaltestelle am Weißen Weg. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde beide Personen wieder entlassen. Der genaue Schaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.