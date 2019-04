Sachbeschädigung

Langenhagen. Unbekannte Täter haben im Zeitraum zwischen Ostersonnabend um 20 Uhr und Sostersonntag um 8.30 Uhr offensichtlich mittels eines Pflastersteines die Heckscheibe eines am Schünbusch in Langenhagen ordnungsgemäß geparkten Opel Zafira eingeschlagen. Darüber hinaus wurden die Frontscheibe sowie der Fahrzeuglack mit einem spitzen Gegenstand beschädigt. Die Schadenshöhe am Pkw wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Wer Hinweise zu dem Vorfall geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Langenhagen zu melden.