Sachbeschädigung

Langenhagen. Unbekannte Täter zerkratzen im Zeitraum zwischen dem ersten Weihnachtsfeiertag um 14 Uhr und Freitag, 13.20 Uhr, an der Hindenburgstraße einen blauen Audi A3. Die Kratzer gehen über die komplette Fahrerseite sowie die gesamte Motorhaube. Der Schaden beträgt rund 800 Euro.In einem zweiten Fall ebenfalls an der Hindenburgstraße grenzt die Polizei den Tatzeitraum auf Donnerstag, 17 Uhr, bis Freitag, 15.30 Uhr, ein. Hier zerkratzten die unbekannten Täter einen schwarzen VW Touran. Der Kratzer geht über die gesamte Beifahrerseite. Der Schaden in diesem Fall wird auf rund 1.500 Euro geschätzt. Zu den aufgeführten Taten mit unbekannten Verursachern oder Tätern werden sachdienliche Zeugenhinweise erbeten, welche insbesondere zur Feststellung von Tätern oder zur Aufklärung beitragen können. Bitte bei der Polizei Langenhagen melden.