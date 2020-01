Sachbeschädigung

Krähenwinkel. Unbekannte Täter beschädigten am Neujahrstag die Beifahrerseite eines an der Eichstraße in Krähenwinkel geparkten schwarzen Opel Astra Sports Tourer durch Abtreten des Außenspiegels. Des Weiteren zeigt die hintere Stoßstange eine Delle. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2500 Euro. Die Polizei Langenhagen bittet um Hinweise.