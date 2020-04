Sachbeschädigung

Engelbostel. Bislang unbekannte Täter beschädigten in der Nacht zum Karfreitag zwischen 3.30 und 3.50 Uhr zwei am Fahrbahnrand der Straße Klusmoor in Engelbostel abgestellten Personenwagen, einen schwarzen VW Passat und ein blauer Renault Kangoo, durch Abtreten der Außenspiegel auf der Fahrerseite. Die geschätzte Schadenshöhe beträgt jeweils etwa 150 Euro. Es gab Hinweise auf eine Gruppe von drei Jugendlichen, die sich im Nahbereich aufhielten. Diese wurden wie folgt beschrieben: männlich, dunkle Bekleidung, ein Fahrrad wurde mitgeführt. Die Polizei Langenhagen bittet dringend um Hinweise auf die Täter.