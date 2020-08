Sachbeschädigung

Langenhagen. Am Montag zwischen 9.30 und 9.40 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Täter mittels Einkaufswagen einen auf dem Kundenparkplatz des REWE-Marktes an der Walsroder Straße ordnungsgemäß geparkten schwarzen VW Passat im Frontbereich. Aufgrund des Schadensbildes wird von einer vorsätzlichen Begehung ausgegangen. Die Höhe des Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Die Ermittlungen dauern an.