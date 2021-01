Sachbeschädigung

Langenhagen. Ein bislang unbekannter Täter hat am Sonntag zwischen 6.30 und 8.10 Uhr mit einem spitzen Gegenstand die komplette Beifahrerseite eines PKW BMW 1er. zerkratzt.

Dieser stand auf einem Parkplatz beziehungsweise Garagenhof am Rohdehof in der Nähe des Stadtparks. Zeugenhinweise bitte an die zuständige Polizeidienststelle in Langenhagen.