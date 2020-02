Sächsische und böhmische Schweiz

Krähenwinkel/Kaltenweide (ok). Eine der schönsten Landschaften Deutschlands sind das Ziel einer Reise des SoVD Krähenwinkel/Kaltenweide vom 14. bis 20. Juni. Es geht in die sächsische und böhmische Schweiz, ins Elbsandsteingebirge. Eine Stadtführung in Dresden steht ebenso auf dem Programm wie eine Schifffahrt auf der Elbe nach Pirna. Der Aussichtsturm Rathmannsdorf wird ebenso besichtigt wie eine Glasbläserei oder eine Brauerei. Es sind noch einige Plätze frei; auch Nicht-Mitglieder sind herzlich willkommen. Info und Buchung bei Renate Kaiser unter der Telefonnummer (0511) 73 82 00.

Weitere Termine in diesem Jahr: 9. Mai Magdeburg mit Wasserstraßenkreuz, 15. August Wildpark Lüneburg und 5. September Herbstlicher Harz.