Säuberung der Gemarkung

Krähenwinkel. Nachdem es die vergangenen beiden Jahre leider nicht möglich war, soll in diesem Jahr die Gemarkung Krähenwinkel wieder gesäubert werden, und zwar am

Sonnabend, 12. März.Treffpunkt: Sportheim Krähenwinkel, Stucken-Mühlen-Weg, Zeit: 14 UhrDer Ortsrat ruft alle Parteien, die Vereine und Verbände sowie alle Krähenwinkler

Bürger auf, sich an dieser Säuberungsaktion zu beteiligen.

Es wird gebeten, Eimer, Harken und ähnliche Geräte mitzubringen.Krähenwinkler Landwirte haben sich bereit erklärt, mit ihren Fahrzeugen den Unrat an einen

Sammelplatz zu fahren. Die Abfallentsorgungsgesellschaft stellt dort für diese Sammelaktion

kostenlos einen Abrollbehälter zur Verfügung.