Salsa oder Discofox

Krähenwinkel (ok). Lust auf Salsa oder Discofox? Die CDU lädt für Sonnabend, 21. August, ab 14 Uhr zum kostenlosen Tanz-Workshop auf den Street-Soccer-Platz des TSV Krähenwinkel/Kaltenweide am Stucken-Mühlen-Weg ein. Getanzt wird auf Asphaltboden; es wird leichtes Schuhwerk empfohlen, am besten leichte Sneaker. Bei Regen fällt die Veranstaltung aus. Anmeldungen bitte unter Elisabeth.bloch@gmx.de oder kontakt@gabriele-spier.de.