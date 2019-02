Sanierung des Rathauses

Langenhagen (ok). Inwieweit ist das Langenhagener Rathaus noch sanierungsfähig? Dieser Frage soll in der nächsten Sitzung des Stadtplanungs-, Bau- und Umweltausschusses nachgegangen werden, die am Donnerstag, 14. Februar, ab 17.45 Uhr im Ratssaal über die Bühne geht. Projektplaner „Constrata“ präsentiert seine Ideen. Außerdem auf der Tagesordnung: das Sanierungsgebiet „Soziale Stadt – Wiesenau“, das Baugebiet „östlich Hermannsburger Straße“, wo die Schornsteinfegerschule ihr neues Domizil plant, sowie die gemeinsame Feuerwehrwache für Kaltenweide und Krähenwinkel. Zu Beginn und im Anschluss an die Sitzung können die Einwohnerinnen und Einwohner wie immer Fragen stellen.