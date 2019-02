Sanierungsbeirat Kernstadt befasst sich mit Berichten und Thementischen

Öffentliche Sitzung beginnt am Dienstag, 26. Februar, um 19 Uhr im Rathaus

Langenhagen. Diverse Berichte und ein Workshop mit verschiedenen Thementischen stehen auf der Tagesordnung der nächsten Sitzung des Sanierungsbeirates Kernstadt Nord / Walsroder Straße. Sie beginnt am Dienstag, 26. Februar, um 19 Uhr im Sitzungssaal 1, Rathaus Langenhagen, Marktplatz 1.Die Sitzung ist in zwei Teile gegliedert. Zu Beginn der öffentlichen Sitzung berichtet Stadtplanerin Christine Söhlke aus den politischen Gremien. Das Geschäftsstraßenmanagement und weitere Akteure informieren über Einzelmaßnahmen. Weitere Themen sind ein Aus- und Rückblick auf die Termine.Der zweite Teil der Sitzung wird in Form eines Workshops gestaltet. An zwei Thementischen wird informiert, diskutiert und werden Ideen formuliert. Der erste Tisch wird sich mit der Erstellung des Farb- und Gestaltungskonzepts beschäftigen. Dazu werden Eigentümer und Fachleute über Ihre Erfahrungen berichten. Am 11. Mai 2019 findet der bundesweite Tag der Städtebauförderung statt, an dem auch in der „Alten Mitte“ Aktivitäten stattfinden sollen, um aufzuzeigen, was mit Städtebauförderungsmitteln geschaffen wurde. Ausstellungen, Stadtteilspaziergänge, Einweihungen, Stadtteilfeste, Workshops, Mitmachaktionen sind beispielhafte Veranstaltungen. Gemeinsam Ideen formulieren und die Bereitschaft der aktiven Mitarbeit und Mitgestaltung zu einem Veranstaltungsformat für den Tages der Städtebauförderung wird Thema des zweiten Thementisches werden.In der öffentlichen Sitzung lädt die Stadt Langenhagen alle Interessierte zu dem Workshop mit den Thementischen ein.Gäste, die sich für das Sanierungsgebiet Kernstadt Nord/Walsroder Straße interessieren, sind herzlich willkommen – unabhängig davon, ob sie sich abseits des Sanierungsbeirates einbringen mögen oder einfach nur zuhören wollen.