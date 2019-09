Sanierungsbeirat spaziert durch Wiesenau

Interessierte sind am 26. September ab 18 Uhr willkommen

Langenhagen. Der Sanierungsbeirat Wiesenau unternimmt in seiner Sitzung am Donnerstag, 26. September, einen Stadtteil-Spaziergang. Interessierte sind herzlich dazu eingeladen. Los geht es um 18 Uhr ein. Treffpunkt ist der Vorplatz an der Adolf-Reichwein-Schule, Hackethalstraße 29. Bei dem etwa einstündigen Spaziergang werden private und öffentliche Baustellen und fertig gestellte Baumaßnahmen besichtigt. Weitere Themen sind ein Aus- und Rückblick auf die Termine. Über die vielfältigen Aktionen in Wiesenau wird berichtet.Gäste, die sich für das Sanierungsgebiet Wiesenau interessieren, sind herzlich willkommen – unabhängig davon, ob sie sich abseits des Sanierungsbeirates einbringen mögen oder einfach nur zuhören wollen.