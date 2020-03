Sanierungsbeirat tagt

Langenhagen. Die Veränderungen an der Walsroder Straße ist einer der Punkte, von denen das Geschäftsstraßenmanagement im Sanierungsbeirat „Kernstadt Nord / Walsroder Straße“ am Dienstag, 17. März, berichten wird. Die öffentliche Sitzung beginnt um 19 Uhr in der Paula der Hermann-Löns-Schule, Niedersachsenstraße 3.

Ebenfalls vorgesehen in dem Bericht sind Rückblicke etwa zum Baustellenmanagement sowie ein Ausblick auf Aktionen wie die Einweihung des Bahnhofsplatzes am Tag der Städtebauförderung am 16. Mai.

Gäste, die sich für das Sanierungsgebiet Kernstadt Nord / Walsroder Straße interessieren, sind herzlich willkommen – unabhängig davon, ob sie sich abseits des Sanierungsbeirates einbringen mögen oder einfach nur zuhören wollen.