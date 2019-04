Sattelauflieger gestohlen

Langenhagen. Unbekannte Täter entwendeten im Zeitraum zwischen dem 5. und 17. April von einem Brachgelände an der Hanseatenstraße einen noch zugelassenen, jedoch ohne Kennzeichen abgestellten Sattelauflieger mit weißer Plane. Ein zweiter baugleicher, ebenfalls auf dem Gelände abgestellter Auflieger, wurde zurückgelassen. An der Stirnseite des entwendeten Aufliegers ist in grüner Schrift eine Zahlen-/Ziffernkombination, unter anderem mit den Ziffern „3432“, aufgebracht. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Langenhagen zu melden.