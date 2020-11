Sattelauflieger gestohlen

Langenhagen. Debe entwendeten nach Auskunft der Polizei in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag an der Hanseatenstraße einen in einem frei zugänglichen Privatweg abgestellten blauen Sattelauflieger (Tieflader). Es handelte sich hierbei um einen blauen Sattelauflieger der Marke ES-GE, der am Heck mit silbernen Auffahrrampen ausgestattet ist. Ladung befand sich auf dem Sattelauflieger nicht. Die Schadenssumme beträgt etwa 20.000 Euro.