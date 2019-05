Sattelzug entwendet

Langenhagen. Diebe versuchten nach Auskunft der Polizei zwischen Sonnabend, 4 Uhr, und Montag, 17.30 Uhr, am Rehkamp eine am Fahrbahnrand abgestellte Sattelzugmaschine des Herstellers DAF zu entwenden. Hierzu drangen sie in die Fahrerkabine ein, rissen Teile der Verkleidung heraus und bauten das Zündschloss aus. Die Sattelzugmaschine einer Spedition aus Wiesmoor mit Auricher Zulassung wurde aber offensichtlich nicht kurzgeschlossen. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.