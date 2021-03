Sattelzug geklaut

Langenhagen. Diebe entwendeten nach Auskunft der Polizei am Freitag gegen 23 Uhr die ordnungsgemäß gesichert abgestellte Sattelzugmaschine vom Firmenparkplatz einer

Spedition an der Berliner Allee. Ein Verantwortlicher der Firma spürte das Fahrzeug in Isernhagen auf. Aus dem Fahrzeug wurden diverse elektronische Geräte

entwendet. Nach einer Spurensuche wurde das Fahrzeug wieder an

den Firmenverantwortlichen ausgehändigt.