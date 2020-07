Einspurig auf Flughafenstraße

Godshorn. Das Land Niedersachsen lässt in der Flughafenstraße (Bundestraße 522) Schachtdeckel im Abschnitt zwischen den Anschlussstellen Godshorn und Berliner Platz sanieren. Die Arbeiten sollen vom 27. Juli bis 14. August durchgeführt werden. Dazu wird in jede Fahrrichtung eine Fahrbahn gesperrt und der Verkehr beiderseits einspurig durch den Baustellenbereich geleitet. In diesem Abschnitt wird die Höchstgeschwindigkeit zudem auf 30 Stundenkilometer reduziert.