Schaden am Kotflügel

Langenhagen. Die 43-jährige Führerin eines schwarzen Seat Alhambra parkte diesen nach Auskunft der Polizei am Freitag zwischen 14.50 und 15.30 Uhr während ihres Einkaufes auf dem Parkplatz des REWE- Marktes an der Erich-Ollenhauer-Straße. Als sie zu ihrem Wagen zurückkehrte, bemerkte sie einen Schaden am rechten hinteren Kotflügel. Die Höhe des Schadens beträgt etwa 500 Euro. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.