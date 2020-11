Schächte werden reguliert

Langenhagen. In der Walsroder Straße werden im Abschnitt Bahnhofstraße und Robert-Koch-Straße an verschiedenen Stellen Schächte im Fahrbahnbereich reguliert. Die Arbeiten laufen im Zeitraum von Montag, 30. November, bis Freitag, 18. Dezember,. Um den Verkehr geringstmöglich einzuschränken, wird die Maßnahme mit Hilfe einer Wanderbaustelle umgesetzt. In der Imhoffstraße müssen ebenfalls Schächte reguliert werden. Dafür ist eine Sperrung erforderlich. Der dafür geplante Termin ist Mittwoch, 9. Dezember.