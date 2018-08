Schäden an geparkten Fahrzeugen

Langenhagen. Zwei Schäden an geparkten Fahrzeugen sind der Polizei in der vergangenen zwei Wochen gemeldet worden. Am Donnerstag versuchten Täter am Pferdemarkt die Seitentür eines Mercedes Sprinters aufzuhebeln. Am 3. August versuchten Täter, einen auf der Ehlersstraße geparkten Nissan Qashqai kurzzuschließen und zu starten. Der Versuch misslang.