Studientage im Brinker Park am 24. und 25. August

Langenhagen (ok). Studientage in der Begegnungsstätte am Brinker Park: Das Motto heißt "Schatten der Endzeit" mit Kezia Deichsel/Wasserburg Turow. Los geht es am Freitag, 24. August, um 18.30 Uhr. Ab 19 Uhr läuft dann das Thema 1 "Fünf glatte Steine". Weiter geht es am Sonnabend, 25. August, um 10 Uhr mit einem Bibelgespräch über die Apostelgeschichte. Thema 2 "Wie lange gilt dieses Gesicht?" läuft dann ab 11.30 Uhr. Um 14.30 Uhr heißt es bei Thema 3 "Ein Laib Gerstenbrot". Den Abschluss macht um 16 Uhr das Thema 4 "Hochwasser". Jeden ersten Donnerstag ist um 9.30 Uhr Vollwert-Frühstück; jeden dritten Donnerstag um 15.30 Uhr Kochclub.