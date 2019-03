Scheibe eingeschlagen

Langenhagen (ok). Während der kurzen Abwesenheit einer 37-jährigen Fahrzeugführerin schlug ein Dieb nach Auskunft der Polizei am Montag zwischen 13.30 und 13.40 Uhr am Brinkholt vor der Kita die Seitenscheibe ihres Skoda ein und entwendete die abgelegte Handtasche mit entsprechendem Inhalt. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.