Scheibe eingeschlagen

Langenhagen. Durch Einschlagen einer Scheibe eines Rolltores kletterten Einbrecher nach Auskunft der Polizei zwischen Sonntag, 16 Uhr, und Montag, 6.30 Uhr, in ein Gewerbeobjekt an der Imhoffstraße Hier wurden die Räumlichkeiten sowie diverse in der Halle abgestellte Fahrzeuge durchsucht. Es wurde eine Vielzahl an Werkzeugen entwendet. Die Höhe des entstandenen Schadens ist bislang nicht bekannt.