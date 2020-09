Scheibe eingeschlagen

Godshorn. Ein Dieb hat nach Auskunft der Polizei in der Nacht zu Freitag die Scheibe der Beifahrertür eines Wagens in der Straße "Am Moore" eingeschlagen und das Handschuhfach durchsucht. Entwendet wurde offensichtlich nichts. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.