Scheibe eingeschlagen

Langenhagen. Diebe haben nach Auskunft der Polizei am Freitag gegen 8 Uhr in einem Parkhaus am Flughfen einerseits die hintere rechte Dreicksscheibe eines Mercedes GLE 350 eingeschlagen, vermutlich um ins Fahrzeug zu gelangen. Sie demontierten zudem die komplette vordere Beleuchtungseinrichtung. Dazu wurde die vordere Schürze iinklusive Kühlergrill von dem Fahrzeug abgetrennt und entwendet. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 15.