Scheibe eingeschlagen

Krähenwinkel. Diebe haben nach Auskunft der Polizei am Freitag zwischen 15.30 und 16.15 Uhr die Seitenscheibe auf der Beifahrerseite eines geparkten schwarzen Kleinwagens an der Walsroder Straße eingeschlagen und eine schwarze Handtasche entwendet. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1.600 Euro. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 15.