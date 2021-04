Scheibe eingeschlagen

Godshorn. In der Nacht von Freitag auf Sonnabend wurde an der Straße Alt-Godshorn nach Auskunft der Polize die Beifahrerscheibe des geparkten Transporters eingeschlagen. Aus An dieser Stelle weist die Polizei Langenhagen auf die Gefahren im Zusammenhang mit sichtbaren Wertgegenständen in abgestellten Fahrzeugen hin. Bitte keine Wertsachen (Mobiltelefon, Tablet, Dokumente oder ähnliches) im Fahrzeug aufbewahren. Sollte eine Aufbewahrung erforderlich sein, bitte darauf achten, dass diese von außen nicht sichtbar sind. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 15.