Scheiben beschädigt

Langenhagen. Zwei Männer stehen nach Auskunft der Polizei in Verdacht am Freitag zwischen 10 und 16 Uhr in bislang neun Fällen die Auto-Scheiben von Flugreisenden auf dem Parkplatz P10 am Flughafen beschädigt und das Pkw-Innere teilweise durchsucht zu haben. Die Schadenshöhen und das Diebesgut stehen noch nicht fest.

Zeugern haben das räuberische Duo folgendermaßen beschriebeN: 1.) männlich, etwa 30 Jahre alt, orangenesund beiges T-Shirt, dunkelhäutig, mitgeführtes Fahrrad; 2.) männlich, hellhäutig Die Polizei bittet um weitere sachdienliche Zeugenhinweise unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.