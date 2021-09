Scheiben eingeschlagen

Engelbostel. Diebe gelangten nach Auskunft der Polizei zwischen Freitag, 16 Uhr, und Sonntag, 5.30 Uhr, auf das Gelände eines Garten- und Landschaftsbaubetriebes an der Resser Straße und machten sich an insgesamt vier Firmenfahrzeugen sowie einem Baucontainer zu schaffen. Zum Eindringen in die Fahrzeuge wurden die Scheiben eingeschlagen. Bei dem Diebesgut

handelt es sich um diverse Gartengeräte. Die Höhe des Schadens wurde nicht beziffert. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-.42 17.