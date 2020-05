Schichtbetrieb

Spaßbad Mellendorf hat wieder geöffnet

Mellendorf. Baden in zwei Schichten: Damit die Maximalzahl an Besuchern pro Tag nicht überschritten und zwischendurch noch einmal gereinigt werden kann, kann das Spaßbad in der Saison bis 31. August nur vor- oder nachmittags besucht werden. Konkret heißt das: montags bis freitags von 6.30 bis 13 Uhr oder 13.30 Uhr bis 20 Uhr, sonnabends von 8 bis 13 Uhr oder von 13.30 bis 20 Uhr und am Sonntag von 8 bis 13 Uhr oder von 13.30 bis 18 Uhr. Die Duschen im Umkleidebereich sind geschlossen; die Besucher werden gebeten in Badesachen zu kommen. Geschwommen wird mit Einbahnstraßenregelung; auf der Liegewiese müssen laut Corona-Verordnung 15 Quadratmeter pro Person zur Verfügung stehen. Die Eintrittspreise sind unverändert; Saisonkarten wird es nicht geben, aber Zehnerkarten