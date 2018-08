Schiedsfrau bietet Beratung an

Engelbostel. Allen Einwohnern bietet Schiedsfrau Gisela Eike am Dienstag, 11. September, eine Beratung in Ihrer Sprechstunde von 16 bis 18 Uhr, Kreuzwippe 1, im Zimmer der Bürgermeisterin an. Die Beratung bezieht sich auf Nachbarschaftsstreitigkeiten, Geldforderungen, Sachbeschädigungen, Mietstreitigkeiten, Beleidigungen, einfache Körperverletzung sowie Streitigkeiten aus dem täglichen Leben. Mit dem Ziel, einen akzeptable Lösung für beide Seiten zu finden. Außerhalb der Sprechstunde können auch Termine unter der Telefonnummer (0511) 74 34 95 vereinbart werden.