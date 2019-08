Schiedsmann

Godshorn. Am Montag, 2. September, bietet der Schiedsmann Manfred Negelmann wieder eine Sprechstunde für alle Godshorner an. Die Sprechstunde findet in der Verwaltungsstelle Godshorn, Alt Godshorn 90, statt. Dort ist der Schiedsmann von 16 bis 18 Uhr zu erreichen.