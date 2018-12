Schiedsmann lädt ein

Kaltenweide. Wenn es Ärger oder Streit gibt, ist der Kaltenweider Schiedsmann Joachim-Horst Schorlies der richtige Ansprechpartner. Am Montag 7. Januar, steht er wieder für alle Bürger zur Verfügung. Er ist im Niet´Hus an der Clara-Schumann-Straße 2 in der 2. Etage mit Fahrstuhl in Kaltenweide kostenlos für eine Beratung zu erreichen. Seine Sprechstunde ist jeden ersten Montag im Monat, immer von 16: bis 18 Uhr, oder er sit telefonisch unter (0511) 73 58 39 zu erreichen.