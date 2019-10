Schlachtewurst

Langenhagen (ok). Der Langenhagener Motorclub im ADAC (LMC) lädt die Mitglieder zum Schlachtewurstessen für Freitag, 8. November, um 18 Uhr in den Gasthof "Zum Alten Krug" Tegtmeyer an der Resser Straße 1 in Engelbostel herzlich ein. Anmeldungen bitte bis zum 1. November an Detlef Noether unter der Telefonnummer (0511) 77 45 76 oder (0160) 97 34 90 70. Der Clubabend findet am Donnerstag, 7. November, ab 19 Uhr im Restaurant "Elektra" im Buschkamp statt.