Schlachtewurst

Langenhagen (ok). Die Touriistikabteilung des Langenhagener Motorclubs im ADAC (LMC) lädt die Mitglieder zum Schlachtewurstessen herzlich ein. Die Veranstaltung findet am Freitag, 6. November, um 18 Uhr im Gasthof Tegtmeyer "Zum Alten Krug" in Engelbostel statt. Die allgemeinen Hygieneregeln sind zu beachten! Anmeldungen bitte bis zum 31. Oktober an Detlef Noether, Telefon (0511) 77 45 76 oder (0160) 97 34 90 70. Der Clubabend am 5. November fällt aus.