Schlager-Zirkus

Kaltenweide. Schlagersänger Tony Westen legt als singender Entertainer die besten internationalen Hits der 70er Jahre auf. Sein Song "Für Gabi tu ich alles" (G. Böttcher) ist vielen noch gut bekannt. Er präsentiert dieerfolgreichsten deutschen Schlager, live gesungen von "Mendocino" bis "Amarillo". Ein ganz besonderer Höhepunkt ist die "Zauberschau" von Herbert de Larott der seinerseits bereits Preisträger unzähliger Festivals und Kongressen ist - der bei "Stars in der Manege" war und über die Grenzen bekannt wurde. Tony Westen's Schlager-Zirkus kommt am Sonnabend, 7. September, in den "Waldkater". Beginn 15 Uhr, der Eintritt ist frei.