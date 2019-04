Schlangenlinien

Langenhagen (ok). Mittwochnacht, 1.28 Uhr: Auf der A 2 ist bemerkte ein Autofahrer nach eigenen Angaben einen unbeleuchteten Wagen, der auch noch Schlangenlinien gefahren sein soll. Er informierte die Polizei und verfolgte den Fahrer. An der Westfalenstraße in Langenhagen wurde der 61-jährige Fahrzeugführer des unbeleuchteten Autos dann schließlich kontrolliert. Ein freiwilliger Alkoholtest ergab einen Wert von 0,58 Promille.