Schlangenlinien

Langenhagen. Ein 40-jähriger Mann fuhr nach Auskunft der Polizei am Montag gegen 15.15 Uhr mit seinem VW Touran an der Petzelstraße in erheblichen Schlangenlinien. Zeugen konnten die Fahrt des Mannes stoppen. Ein Atemalkoholtest vor Ort ergab 3,5 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen.