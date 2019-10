Schloss aufgebrochen

Langenhagen. Diebe brachen nach Auskunft der Polizei am Mittwoch zwischen 5.50 und 16 Uhr das Fahrradkettenschloss eines 35-Jährigen am Bahnhof Mitte auf und entwendeten ein schwarzes Herrenfahrrad, das ein grünes Rahmenteil im Lenkerbereich hat. Der Schaden be- trägt etwa 120 Euro. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.