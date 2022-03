Schloss geknackt

Langenhagen (ok). Einbruch in einen Supermarkt an der Hans-Böckler-Straße: Langfinger gelangten nach Auskunft der Polizei zwischen Sonnabend, 21 Uhr, und Montagmorgen, 5.50 Uhr, auf das Gelände, indem sie ein Vorhängeschloss knackten. Die Diebe ließen Pfandkisten und Leergut im Wert von exakt 114 Euro mitgehen. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 15.