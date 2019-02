Schlüsselbund geklaut

Langenhagen. Innerhalb des halbstündigen Tatzeitraumes eignete sich ein Dieb nach Auskunft der Polizei am Sonntag zwischen 15.30 und 16 Uhr einen im Türschloss steckenden Schlüsselbund an. Mit den Schlüsseln verschaffte er sich Zutritt zu dem nebenstehenden Rohbau/Neubau an der Beckerwiese. Er durchsuchte mehrere Räume, nahm aber wohl nichts mit. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.