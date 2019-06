Schluss in Engelbostel

Engelbostel. Feierabend für die Sparkasse Hannover in Engelbostel. Sie schließt den bisher an zwei Tagen pro Woche geöffneten Standort in der Heidestraße 1. Am Freitag, 5. Juli, ist der letzte Geschäftstag. Die Beraterziehen um in das BeratungsCenter Berenbostel-Dorfplatz, Dorfstraße 1 bis 5 in Garbsen. Anfragen bearbeitet die Sparkasse Hannover seit Mitte 2017 in ihrem DialogCenter, erreichbar unter (0511) 3000- 8888.